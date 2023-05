Challenger-Turnier: Ujvary trifft auf Thiem

Es ist eine Sensation, dass sich Ujvary erstmals für den Hauptbewerb eines Challenger-Turniers qualifiziert hat. Der Güssinger besiegte in der Qualifikation den fast 900 Plätze in der Weltrangliste besser klassierten Kasachen Zhukayev und in der zweiten Runde die Nummer sieben der Junioren-Weltrangliste, Branko Djuric aus Serbien. Das fühle sich super an, er habe echt zeigen können, was er draufhabe, so Ujvary.

Ujvary hat nichts zu verlieren

Jetzt wartet auf den Güssinger gleich der als Nummer eins gesetzte Dominic Thiem. Gegen den zuletzt wieder stark spielenden Niederösterreicher hat Ujvary nichts zu verlieren. Vor dem Turnier in Mauthausen überstand der 18-Jährige erst einmal in diesem Jahr die erste Runde bei einem Turnier. Das Turnier in Mauthausen kann nicht nur wegen des Spiels gegen Thiem zum Wendepunkt in dieser Saison werden.