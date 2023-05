Drobits neuer Vorsitzender bei Naturfreunden

Drobits folgt auf Thomas Lehner. Der Arbeiterkammer-Direktor stand neun Jahre an der Spitze der Naturfreunde Burgenland. Es sei an der Zeit gewesen, das Zepter weiterzureichen, so Lehner. Mit Christian Drobits habe man den perfekten Nachfolger gefunden.

Drobits will neue Wege gehen

„Wir wollen uns in Zukunft weiter öffnen und noch mehr Menschen für Sport und Natur begeistern und vor allem in den Bereichen Radfahren & Mountainbike, Bergsteigen, Kanusport und Inklusion unsere Angebote ausweiten“, so der neue Landesvorsitzende Drobits. Auch im Kinder- und Jugendbereich sollen durch verstärkte Kooperationen mit Kindergärten und Schulen neue Wege beschritten werden. Die Naturfreunde zählen im Burgenland 4.000 Mitglieder.