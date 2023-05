Familien im Mittelpunkt

Hinter der „Woche der Familie“ steht die „Allianz für Familien“ – ein Zusammenschluss von 14 Organisationen, die den Stellenwert der Familie im Burgenland aufwerten wollen – „gleichgültig, in welcher Form Familie heute gelebt wird“, wie Sepp Gmasz vom Burgenländischen Volksliedwerk betont. Der Vorsitz wechselt jährlich und wurde heuer vom Volksliedwerk übernommen.

Das diesjährige Motto – „Lieder bauen Brücken“ – soll ermutigen, Musik und Gesang in den Familien zu fördern, betont Familienlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). „Ich persönlich finde, das ist ein sehr schönes Thema und es zeigt auch, wie das Kulturland Burgenland sich auch im Bereich der Musik immer wieder weiterentwickelt“, so Winkler.

Auch „Die Mayerin“ ist dabei

Bei der „Woche der Familie“ von 7. bis 13. Mai werden sich alle teilnehmenden 14 Organisationen präsentieren. Ein Höhepunkt wird am 9. Mai die Veranstaltung mit der Liedermacherin „Die Mayerin“ im Haus der Volkskultur in Oberschützen sein. Sie habe sich spontan bereit erklärt, dort mit den Kindern zu singen, so Gmasz. Zudem stehen neben Gesang und Tanz abwechslungsreiche Kinderspiele auf dem Programm und auch der Gastgeber, der Hianznverein, ist mit „Hianzisch gredt“ dabei.