Birden um die Wette für den guten Zweck

Dieses Wochenende zählt, wer die meisten Vogelarten erkennen kann. Jedes Team besteht aus mindestens zwei Teilnehmerinnen und/oder Teilnehmern. Um 15.00 Uhr können die Teams an einem beliebigen Ort in Österreich starten, dürfen sich aber nur in einem Bundesland bewegen. Es gelten optische und akustische Beobachtungen von Vögeln, keine Spuren oder Nester. Der Wettbewerb wird von BirdLife Österreich und der Plattform bird.at organisiert.

Spenden für Artenschutzprojekte

Durch das BirdRace wird die Vogelwelt mit Spenden unterstützt. Die gesponserten Geldbeträge fließen jedes Jahr in Artenschutzprojekte – heuer in Schwalbenschutzmaßnahmen und in Nistkästen im Nordburgenland. 2022 haben 342 Personen in 128 Teams am BirdRace teilgenommen. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen sich über Sachpreise und Gutscheine freuen.