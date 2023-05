Chronik

Granate und ein Kilo Munition im Wald gefunden

Ein 28-jähriger Steirer hat in einem Wald im Bezirk Oberwart am Mittwoch eine Panzergranate, eine Granatwerferpatrone und ein Kilo Gewehrmunition gefunden. Das berichtete die Landespolizeidirektion am Donnerstag.