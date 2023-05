Leute

„Der Fassadenleser“ aus Eisenstadt

Klaus-Jürgen Bauer ist Architekt, Buchautor und unterrichtet an der TU Wien. Der Eisenstädter hat eine große Liebe zu alten Gebäuden. Sie erzählen ihm eine Geschichte. Unter dem Pseudonym „Der Fassadenleser“ beschreibt er in Textminiaturen auf Instagram, Facebook und in der Zeitung Falter, was ihm bei seinen Streifzügen durch Stadt und Land ins Auge springt.