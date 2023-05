Seit 35 Jahren berichtet „Burgenland heute“ über Großevents, weitreichende und historische Ereignisse. Vor allem aber über das tägliche Geschehen in Politik, Wirtschaft, Chronik, Sport und Kultur. Aber auch über Geschichten aus den Dörfern und über Menschen, die etwas zu erzählen haben. „Wir besprechen die Tagesthemen und überlegen, was für unsere Zuseherinnen und Zuseher interessant sein könnte. Dann schwärmen die Kolleginnen und Kollegen raus ins Land. Sie nehmen mit den Kameraleuten Geschichten aus, kommen retour, verarbeiten das Ganze gemeinsam mit Technikerinnen und Technikern, zu Geschichten, die wir am Abend in Burgenland heute zu sehen bekommen“, so Vera Ulber-Kassanits, Chefin vom Dienst Fernsehen.

Ein Rückblick auf 35 Jahre „Burgenland heute“:

Das Burgenland im Fokus

„In erster Linie macht unsere Sendung das Burgenländische aus: die Menschen, die Landschaften, die Mischung in der Sendung, die Beiträge, Politik, Wirtschaft, Interessantes und Gesellschaftliches. Das, was im Burgenland passiert, und davon bin ich überzeugt, ist es, was die Menschen am meisten interessiert“, so ORF-Landesdirektor Werner Herics.

Seit Dezember 2020 hat „Burgenland heute“ ein neues Studio, mit unterschiedlichen Positionen, die die Moderatorinnen und Moderatoren einnehmen, und einer selbstfahrenden Kamera. „Ich moderiere seit mehr als 20 Jahren ‚Burgenland heute‘, und das Studio hat sich sehr verändert, wir haben mehr Technik und versuchen es anschaulicher zu machen. Aber es ist dennoch noch immer jeden Tag eine Herausforderung, denn bei einer Live-Sendung kann immer etwas passieren, was vorher nicht passiert ist“, so Elisabeth Pauer-Gerbavsits.

20 Moderatorinnen und Moderatoren haben in 35 Jahren durch „Burgenland heute“ geführt:

Erfolg des Publikums

Fast 13.000 Sendungen sind in 35 Jahren zusammengekommen, das sind mehr als 240.000 Sendungsminuten. In Summe haben 20 Moderatorinnen und Moderatoren durch Burgenland heute geführt. „Der Erfolg der Sendung ist der Erfolg des Teams und der Erfolg unseres Publikums. Wir sind im ganzen Burgenland unterwegs. Unsere Kolleginnen und Kollegen versuchen die aufregendsten, spannendsten und emotionalsten Geschichte zu entdecken“, sagte ORF-Burgenland-Chefredakteur Walter Schneeberger.

„Aber dafür benötigen wir auch die Menschen aus dem Burgenland, die dabei mitmachen, nicht nur in der tagesaktuellen Berichterstattung, sondern ganz besonders beim Wetter von Wolfgang Unger“, so Schneeberger. Mehr als 1,2 Millionen Menschen schauen täglich die Bundesland heute-Sendungen in ORF2.