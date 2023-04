Mittelschüler zu Gast bei Leipziger Buchmesse

Schülerinnen und Schüler der dritten und vierten Klassen der südburgenländischen Mittelschulen Pinkafeld, Bernstein, Güssing, Kohfidisch sowie der Mittelschule Pinggau in der Steiermark hatten in Leipzig die Gelegenheit, Verlagsluft zu schnuppern und Autoren zu treffen. Das Programm war auf die Interessen der Jugendlichen abgestimmt – so konnten sie zum Beispiel mit der Autorin Katharina Bendixen über deren dystopischen Jugendroman „Taras Augen“ sprechen oder beim Stand des Carlsen Verlag über das Phänomen Manga diskutieren.

Begeisterung für die Welt des Buches verstärken

Die Gruppe schaute auch beim Stand des burgenländischen Lex-Liszt-Verlags vorbei und traf bei einem Empfang Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer und Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Drexler organisierte diese Schüler-Reise zur Leipziger Buchmesse heuer bereits zum zweiten Mal. Ziel sei es, die Jugendlichen fürs Lesen zu begeistern und ihnen auch Einblicke in die Welt hinter einem Buch zu vermitteln, so der Obmann des burgenländischen Buchhandels. Außerdem habe er speziell etwas für den Schultypus Mittelschule machen wollen.