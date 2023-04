1. Mai im Zeichen der SPÖ-Mitgliederbefragung

Zum Tag der Arbeit gibt es heuer 68 SPÖ-Veranstaltungen im ganzen Land – um zehn mehr als im vergangenen Jahr, heißt es von der SPÖ Burgenland. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil, der ja derzeit um Stimmen bei der SPÖ-Mitgliederbefragung um den Parteivorsitz kämpft, wird am Sonntag und am 1. Mai insgesamt fünf Veranstaltungen besuchen. Der Tag der Arbeit stehe heuer im Zeichen des Neustarts, so Doskozil. Man müsse die Sozialdemokratie ihren Mitgliedern zurückgeben und geeint in die Zukunft gehen, um wieder Wahlen zu gewinnen.

Hauptveranstaltung am Montag in Kobersdorf

Die Hauptveranstaltung der SPÖ Burgenland beginnt am frühen Montagnachmittag in Kobersdorf. Laut Veranstalter werden rund 800 Menschen erwartet. Inhaltlich setzt Doskozil dabei auf seine bekannten Themen: Lohn- und Sozialpolitik, den Kampf gegen die Teuerung, leistbares Wohnen und die Beseitigung der Zwei-Klassen-Medizin. Die Sozialdemokratie müsse bei diesen Themen immer der Schmied und nie der Schmiedl sein, fordert der Landeshauptmann.

Auch Rendi-Wagner und Babler aktiv

Auch Doskozils Konkurrenz im Kampf um den SPÖ-Parteivorsitz nützt den 1. Mai für öffentliche Auftritte: Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird am Wiener Rathausplatz sprechen, flankiert von ihrem stärksten Unterstützer, dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Traiskirchens Bürgermeister Andreas Babler plant gleich mehrere Ansprachen in Niederösterreich – nämlich in Krems, Traiskirchen und Gerasdorf.