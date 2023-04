ÖAAB: 100 Prozent für Sagartz

Zu Sagartz’ Stellvertretern wurden Andrea Dvornikovich, Marion Friedl, Michael Knopf, Michaela Pumm und Gerhard Schmölzer gewählt. Der ÖAAB habe sich am Landestag klar positioniert, so Sagartz. Unter dem Titel „Neue Arbeitswelten“ habe man das Programm aktualisiert und auf aktuelle Herausforderungen angepasst. Anspruch sei es, weiterhin der Motor für wichtige Entscheidungen im Sinne der arbeitenden Bevölkerung zu sein, so Sagartz. Gleichzeitig müsse mit allen Mitteln die rote Belastungswelle gestoppt werden.

An der Veranstaltung des ÖVP-nahen Arbeitnehmerbundes nahmen auch ÖAAB-Bundesobmann-Stellvertreterin Karoline Edstadtler sowie Generalsekretär Christoph Zarits teil.