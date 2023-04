Umwelt

Jois demonstriert für Rettung des Sees

Die Gemeinde Jois (Bezirk Neusiedl am See) ruft am 9. Mai zu einer Demonstration für die Rettung des Neusiedler Sees auf. Gefordert werden rasche Maßnahmen von Bund und Land, um eine Austrocknung des Gewässers zu verhindern.