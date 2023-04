AVITA feiert 20-jähriges Bestehen

Was heute alles unter dem Namen AVITA bekannt ist, hatte vor 20 Jahren noch drei Namen: AVITA war das Hotel, die Therme hieß „Burgenland Therme“, und der Spa-Bereich hieß „Beauty by Berghofer“. Seither hat sich viel getan: Das Hotel wurde mehrmals erweitert und modernisiert, und in der Zeit ist eine treue Stammkundschaft gewachsen. Hauptzielgruppe sind genuss- und bewegungsfreudige Wellness-Liebhaber im Alter zwischen 35 und 65 Jahren. Das Haus verfügt über 108 Zimmer und einen eigenen Wellness-Bereich mit Sauna, Pools und Außenbecken. Die Hotelgäste haben auch direkten Zugang zur AVITA-Therme mit noch mehr Wellness-Angebot.

Stammgäste und Stammbelegschaft

Typisch für das AVITA-Resort sind nicht nur die Stammgäste, sondern auch die Stammbelegschaft. Zum Team der ersten Stunde gehört Silvia Roth-Spiesz. Als Leiterin des Housekeeping sorgt sie seit Tag eins für Sauberkeit im AVITA. „Der erste Tag war damals sehr hektisch. Wir haben nicht gewusst, was auf uns zukommt“, so Roth-Spiesz.

„Krisen als Chance“

In 20 Jahren war nicht immer alles einfach. Besonders die jüngste Vergangenheit brachte mit Corona, Ukraine-Krieg und hohen Energiepreisen einige Herausforderungen mit sich, sagt AVITA-Geschäftsführer Peter Prisching. "Sehr wichtig ist auch Erfahrung. Ich habe in den schweren Zeiten auch immer Vertrauen von den Eigentümer gespürt. Ich habe auch gemerkt, dass ich ein sehr starkes Team habe. Das motiviert und eines ist mir auch immer klar: In jeder Krise steckt auch eine Chance und wir versuchen auch diese Chancen immer zu nützen. Unter dem Motto „Come back stronger" ist uns das bis jetzt auch immer gut geglückt“, so Prisching.

Das AVITA will auch in Zukunft nicht stehenbleiben. Zu viel will der Chef nicht verraten, er habe aber einige Innovationen in Planung, damit es mit dem Hotel weiterhin bergauf gehe.