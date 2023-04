Gunners schlagen zurück

Die Gunners holten sich den Sieg durch eine fulminante Aufholjagd in den Schlussminuten. Die Oberwarter ließen in den letzten fünf Minuten keinen einzigen Punkt von Klosterneuburg zu und machten aus einem 52:61 ein 66:61. Überragend war dabei die Vorstellung von Derek Hanes, der mit 22 Punkten der beste Werfer der Oberwarter war und vor allem in der Schlussphase mit drei erfolgreichen Distanzwürfen für die Wende sorgte.

Damit steht es in der Viertelfinalserie zwischen den Gunners und den Dukes 1:1. Drei Siege sind zum Weiterkommen nötig. Eine Entscheidung fällt frühestens im vierten Spiel. Spiel drei folgt schon am Donnerstag in Oberwart.