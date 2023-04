Julia Sommer setzt auf Training in Kroatien

Sommer sorgte 2021 mit dem Staatsmeistertitel für Aufsehen. Stagnierende Leistungen zu Beginn des Jahres haben sie dazu veranlasst, künftig vermehrt bei einem renommierten Judoklub in Split zu trainieren. Sie habe gemerkt, dass sich etwas verändern müsse, weil sie zu Hause keine Trainingspartner habe, erklärte Sommer ihre Entscheidung.

Bisher bestes internationales Ergebnis erreicht

Die Sportlerin ist durch erste Fortschritte top motiviert. Zuletzt erreichte die Rudersdorferin beim Europacup in Dubrovnik Platz sieben – ihr bisher bestes internationales Ergebnis. Durch vermehrte Trainings in Kroatien sollen weitere gute Ergebnisse folgen. Ihr Ziel für dieses Jahr sei es, schon beim Europacup auch eine Medaille zu machen. Sie merke, dass sich schon in der kurzen Zeit, die sie in Kroatien trainiere, viel getan habe. Auch der Spaß am Sport sei mehr geworden, weil sie mit mehreren Sportlerinnen arbeite und man sich gegenseitig pushe. Erster Höhepunkt des Jahres ist für Sommer der hochkarätig besetzte Grand Prix in Linz in einem Monat.