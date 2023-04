Jugendliche für Klassik begeistern

Die Auftaktveranstaltung fand am Montag im Franz-Liszt-Gymnasium in Oberpullendorf statt. Starpianistin Kateryna Titova und Eduard Kutrowatz spielten vor und gemeinsam mit den Jugendlichen. Kunst und Kultur mache die Zivilisation aus, betonte Kutrowatz: „Das ist nicht nur eine Behübschung des Feierabends, das ist etwas, was uns wirklich zum Menschen macht.“

Kultur und Musik erlebbar machen

Das Projekt „Lisztomania@school“ basiert auf einer Zusammenarbeit des Lisztfestivals, der Kulturbetriebe Burgenland, der Schulen und der Bildungsdirektion. Man wolle Kultur und Musik für Jugendliche erlebbar machen, betonte Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz. Junge Menschen würden gerade nach der CoV-Pandemie, etwas suchen, wo sie wieder Halt fänden, wo sie Kultur erleben könnten. Und sie mit Musik wieder in das kulturelle Leben hineinzubringen, sei etwas ganz Tolles.

Jugendliche zu Konzertbesuchen animieren

Die Ziele des Projekts sind es, die Schülerinnen und Schüler für klassische Musik zu begeistern, ihnen den Komponisten Franz Liszt und auch Konzertbesuche näherzubringen, sagte Kutrowatz. Nach Oberpullendorf und Mattersburg sind Oberschützen, Oberwart und Eisenstadt weitere Stationen. In den kommenden Jahren soll „Lisztomania@school“ ein fester Bestandteil im Bildungssektor des Landes sein.