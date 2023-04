Ansturm auf Gärtnereien und Gartencenter bisher ausgeblieben

Normalerweise hätte die Gartensaison Mitte April bereits voll anlaufen sollen. Aufgrund des eher kühleren Wetters über die vergangenen Wochen hat sich der Saisonstart allerdings merkbar verzögert.

Schlechtes Wetter beeinflusst Kaufverhalten

Die Leute seien derzeit noch etwas zurückhaltend, weil es in den vergangenen Wochen relativ kühl und regnerisch gewesen sei. Man hoffe, dass die Saison jetzt aber so richtig starte, so Gärtner Thomas Graf. Auch in der Gärtnerei spürte man die niedrigen Temperaturen, denn es musste deutlich mehr geheizt werden, was zu sehr hohen Energiekosten geführt habe, so Graf.

ORF

Auch die Wettervorhersage spielte am Wochenende eine Rolle in den burgenländischen Gartencentern und Gärtnereien. Die Leute würden noch warten mit den großen Einkäufen, da es in der kommenden Woche doch noch kühler sei in der Nacht, so Hilde Schenach Abteilungsleiterin beim Lagerhaus in Unterwart.

Selbstversorgung wird zum Trend

Laut der Abteilungsleiterin zeichnet sich heuer auch ein erster Trend ab. Es ginge immer weiter weg von Balkonblumen, die Leute würden eher zur Selbstversorgung tendieren. Salat und Gemüsen würden daher häufiger gekauft werden, das sei auch eine Auswirkung der aktuellen Teuerung. Diesen Trend habe man bereits im Vorjahr bemerkt, heuer merke man den Trend aber noch einmal verstärkt, erklärte Schenach.