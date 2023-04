AMS berät Firmen bei Personalsuche

In dem Betrieb in Hirm werden Gummi-Artikel erzeugt – etwa für Kaffeemaschinen, Motorräder, Haushalts- oder medizinische Geräte. Mach Gummitechnik sucht aktuell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Produktion sowie Fachkräfte. Gerade auch durch die Coronavirus-Lage habe es mehr Fluktuation am Arbeitsmarkt gegeben und man habe auch sehr viele Pensionierungen im Betrieb, erklärte Geschäftsführer Michael Mach. Daher suche man Arbeitskräfte und das sei in den vergangenen drei Jahren „sicherlich nicht leichter geworden“.

ORF

Produktionsleiter: Jeder kann kommen

Aktuell beschäftigt Mach Gummitechnik 107 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. „Zu uns kann jeder kommen, weil er wird bei uns direkt an der Maschine angelernt“, sagte Produktionsleiter Mauro Abdihodzic. Das Einzige, was man brauche, sei ein Willen zu arbeiten.

ORF

15 AMS-Berater im Burgenland unterwegs

Menschen, die arbeitslos und auf der Suche sind, können drei Tage lang in einem Betrieb wie Mach Gummitechnik Probe arbeiten – das AMS vermittelt: Die Firmen suchten Arbeitskräfte und man wolle dabei helfen, betonte AMS-Geschäftsführerin Helene Sengstbratl. Man diskutiere mit den Betrieben Strategien zum Recruiting und zum Employer-Branding, aber auch, wie man Personal halten könne. 15 Beraterinnen und Berater des AMS sind im gesamten Burgenland unterwegs. Dieser persönliche Kontakt mit den Betrieben sei wesentlich für die Vermittlung von potenziellem Personal, weil man einander besser kennenlerne, so AMS-Berater Ernst Kornfeld.

ORF

Viele Pensionierungen, wenige Bewerbungen

Es wird zunehmend schwieriger, neue Mitarbeiter zu finden. „Es bewerben sich zu wenig Leute, die Baby-Boomer-Generation geht in Pension“, sagte Sengstbratl. Es sei gerade viel los am Markt, viele Pensionisten müssten nachbesetzt werden, es gebe nicht die nötigen Interessenten und Fachkräfte für den Betrieb, es gebe mannigfaltige Schwierigkeiten. Auch der Wunsch Teilzeit oder im Homeoffice zu arbeiten, stellt viele Betriebe vor die Herausforderung ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben. In Summe stehen 250 Unternehmen auf dem AMS-Tour-Programm. Zusätzlich gibt es am 2. Mai einen Business-Talk in Pöttesldorf.