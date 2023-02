Traum vom Eigenheim rückt in Ferne

Zuletzt ist die Vergabe von Immobilien-Krediten, auch wegen der gestiegenen Zinsen, um bis zu 70 Prozent eingebrochen. Wer einen Wohnkredit aufnimmt, muss folgende Hürden nehmen: Zwanzig Prozent der Gesamtsumme müssen Kreditnehmer selbst aufbringen. Die monatliche Belastung darf außerdem 40 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens nicht übersteigen. Die maximale Laufzeit darf 35 Jahre nicht überschreiten.

ORF

Könighofer: Keine Risiken bei diesen Krediten

Sinn der aktuellen Regelung bei der Kreditvergabe ist es, zu verhindern, dass sich Kreditnehmer mit den Schulden übernehmen. Doch in dieser Form sei das unnötig, sagte Raiffeisenlandesbank-Chef Rudolf Könighofer. Man habe in dem Geschäft „Kredite an Private“ de facto in den vergangenen 70 Jahren kein Geld verloren und auch die Privaten hätten sich weitgehend nie übernommen. Gerade im Burgenland wisse man auch, dass die Großeltern und Eltern den Jungen helfen würden. „Fakt ist: Wir haben keine Kreditrisiken aus diesem Geschäft“, so Könighofer.

ORF

Finanzmarktaufsicht will Regeln lockern

Die Finanzmarktaufsicht hat zuletzt angekündigt, die Regeln etwas zu lockern. Wer etwa sein Haus verkaufen will, um ein anderes Haus zu kaufen, muss für die Zwischenfinanzierung nicht die sonst nötigen Barmittel bereitstellen. Aus Sicht der Bankenvertreter ist diese Erleichterung aber unzureichend. Selbst wer alle Hürden nimmt, steht als Kreditnehmer noch vor einem anderen, wahrscheinlich größeren Problem: dem der Zinsen. Diese haben sich im vergangenen Jahr versechsfacht.

Kostenbeispiel aus der Praxis

Was es bedeutet, unter den aktuellen Bedingungen den Traum vom Eigenheim zu verwirklichen, rechnet ein Bankberater vor: Er nimmt Gesamtkosten von 500.000 Euro an. Wenn die Häuselbauer 100.000 Euro Eigenkapital beisteuern, beträgt die Kreditsumme 400.000 Euro. Bei den Zinsen ist nun mit einem effektiven Jahressatz von sechs Prozent zu rechnen – fixiert auf 20 Jahre. Die Gesamtlaufzeit beträgt 30 Jahre – das wäre bei einem Paar, das Mitte 30 ist, der Zeitraum bis zum Pensionsantritt. Die monatliche Belastung beträgt 2.368,96 Euro.