Drei Verletzt bei Verkehrsunfall

Der Unfall ereignte sich im Kreuzungsbereich auf der Zufahrtsstraße vor der Ortschaft. Aus bisher unbekannter Ursache sind dort zwei Fahrzeuge miteinander zusammengestoßen. Eine Frau musste mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus nach Eisenstadt geflogen werden.

Unfallursache noch unbekannt

Zwei männliche Unfallbeteiligte wurden mit dem Rettungswagen in die Spitäler Eisenstadt und Oberpullendorf eingeliefert. Die Freiwilligen Feuerwehren von Unterloisdorf und Oberpullendorf waren mit insgesamt vier Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei war an Ort und Stelle. Die Unfallursache war am Sonntag noch unklar.