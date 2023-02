HLW Pinkafeld: Neuer Pflegeschwerpunkt

In der Sparte Gesundheit- und Sozialmanagement unterrichten an der HLW in Pinkafeld seit vielen Jahren Ärzte und Lehrerinnen für Gesundheits- und Krankenpflege. Im Herbst 2023 erweitert die HLW Pinkafeld ihr Angebot um den Ausbildungszweig Pflege und Sozialberufe. Die Schülerinnen und Schüler schließen mit Matura ab. Inkludiert ist die Ausbildung zum Pflegefachassistenten beziehungsweise zur Pflegeassistentin.

Einstieg in den Pflegeberuf

Direktorin Karin Wagner will mit dem neuen Lehrgang den Grundstein für den beruflichen Einstieg in den Pflegeberuf legen. „Wir möchten hier eine Ausbildungslücke zwischen dem 14. und 17. Lebensjahr schließen. Aber wir möchten auch dem Pflegenotstand hier entgegenwirken“, so Wagner.

ORF

Bildungsdirektor Heinz Joseph Zitz sieht in Pinkafeld einen geeigneten Standort. „Das Ansinnen war, dass wir die Pflege- und Sozialberufe in Pinkafeld stationieren. Ganz einfach, weil die Kooperation mit der FH Pinkafeld und auch der Standort geeignet sind. Zudem haben wir mit der SOB bereits seit Jahrzehnten eine Schule in diesem Bereich am Standort“, so Zitz.

Kooperationen mit Fachhochschule

Bereits jetzt entscheiden sich viele Absolventinnen und Absolventen der HLW Pinkafeld für eines der vier Studium im Bereich Gesundheit an der FH Pinkafeld. „Wir arbeiten sehr eng mit den Fachhochschulen in Pinkafeld und Eisenstadt zusammen. In Eisenstadt wird Sozialmanagement angeboten, hier in Pinkafeld die Gesundheits- und Krankenpflege, aber auch Physiotherapie sowie Gesundheitsförderung und die Schülerinnen und Schüler nehmen das auch sehr gerne an“, so Wagner. Sowohl der Lehrgang Gesundheitsmanagment als auch der neue Lehrgang für Pflege ist auf der HLW Pinkafeld für das Schuljahr 2023/2024 bereits ausgebucht.