Ein Campus für drei Gemeinden

Ein Kindergarten inklusive Kinderkrippe und eine Volksschule für den Nachwuchs aus drei Ortschaften. Das bietet der neue Campus im Schachendorfer Ortsteil Dürnbach, den auch Kinder aus den Nachbarorten Schandorf und Markt Neuhodis besuchen werden.

Lösung für mehrere Probleme

Der Campus ist die Lösung verschiedener infrastruktureller Probleme in den bisherigen Bildungseinrichtungen der Gemeinden. So wurde im Kindergarten in Schachendorf der Platz knapp, in der Volksschule Dürnbach fehlte das Geld für einen Umbau. Auch das Schul- und Kindergartengebäude in Markt Neuhodis war sanierungsbedürftig. Der Schachendorfer Bürgermeister Robert Marlovits (ÖVP) und Obmann des Gemeindeverbands Bildungscampus Pannonia sagte, dass das Projekt eine Notwendigkeit sei und die Kinder der Gemeinden die Profiteure dieses Projektes seien.

ORF

Weil der Campus auf autochthonem Gebiet entsteht, wird er zweisprachig geführt – auf Deutsch und auf Burgenlandkroatisch. Neben der Sprache sollen den Kindern auch Kultur und Brauchtum nähergebracht werden. Die Kosten für den Campus betragen sechs Millionen, finanziert wird das Projekt von den drei Partnergemeinden und dem Land. 2024 soll es fertiggestellt werden.