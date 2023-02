Chronik

Skiwoche: Pistenzauber bei Prachtwetter

Am Samstag geht die 48. Burgenland-Skiwoche in Altenmarkt-Zauchensee zu Ende. 370 skibegeisterte Burgenländerinnen und Burgenländer – so viele wie noch nie – genossen den Pistenzauber bei prächtigem Wetter.