Umwelt

Gemeinden arbeiten an Klimaneutralität

27 burgenländische Gemeinden gehen mithilfe des Landes und der EU in Richtung Klimaneutralität: Bis Ende 2022 wurden dafür 7,5 Millionen Euro an Förderungen ausbezahlt. Die Gemeinden investieren zum Beispiel in PV-Anlagen, LED-Straßenlampen und thermische Sanierung.