Leichtathletik-Asse in Belgrad am Start

Niklas Strohmayer-Dangl läuft am Mittwoch den Bewerb über die 400 Meter. Die Konkurrenz in Belgrad ist stark: „Es ist auf der Welt die zweithöchste Kategorie hinter Gold, also es sind schon einige prominente Namen am Start.“

Die Platzierung ist dem 21-jährigen aus Neufeld nicht ganz so wichtig. Was zählt, ist die Zeit bei diesem internationalen Hallenauftritt in diesem Jahr. „In Belgrad möchte ich auf jeden Fall meine 400-Meter-Bestleistung angreifen und mich damit wieder an die Spitze der österreichischen Jahres-Bestenliste setzen“, so Strohmayer-Dangl im Interview mit ORF Burgenland-Sportreporter Michael Guttmann. Der 400 Meter Bewerb beginnt zirka um 17.30 Uhr.

Pallitsch ebenfalls am Start

Ebenfalls am Start ist der Oggauer Raphael Pallitsch über die 1.500 Meter. Nach seiner neuen Bestzeit über die Meile vor zwei Wochen will er am Mittwoch ähnliches über die 1.500 Meter erreichen. Die Voraussetzungen sind günstig. „Es wird sehr schnell zur Sache gehen, noch einmal eine persönliche Bestzeit aufzustellen wäre absolut toll“, so Pallitsch.

Über 800 Meter der Frauen startet Staatsmeisterin Caroline Bredlinger vom Laufteam Burgenland. Auch sie ist auf eine weitere Verbesserung ihrer persönlichen Bestzeit aus.