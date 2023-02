Run auf Karten von „Mamma Mia!“

„Mamma Mia!“ lässt die Drucker im Kartenbüro der Seefestspiele Mörbisch auf Hochtouren laufen. Allein während des rund dreistündigen Besuchs des ORF-Teams am Montag in Mörbisch wurden an die 500 Karten für das Musical verkauft beziehungsweise vorreserviert.

Haider: Bereits jetzt 94,25 Prozent Auslastung

Das habe es seit Gedenken der Festspiele noch nicht gegeben, dass man fünf Monate vor einer Premiere eine Gesamtauslastung 94,25 Prozent habe, sagte Generalintendant Alfons Haider: Von 133.430 aufgelegten Karten seien 125.759 bereits weg. Am vergangenen Freitag habe man eine Zusatzvorstellung mit 6.000 neuen Karten aufgemacht, davon seien schon wieder 1.500 weg. Insgesamt wurden bisher drei Zusatzvorstellungen eingeschoben, weitere könnten bei Bedarf noch folgen.

Swimmingpool und Wasserballett

Die Vorbereitungen für die Aufführungen laufen bereits. Es gibt bereits Entwürfe für Kostüme und für das Bühnenbild von Walter Vogelweider. Man sitze wirklich innerhalb von einer Sekunde auf einer griechischen Insel, schwärmte Haider. Es werde einen echten Swimmingpool geben, in dem das erste Wasserballett in der Geschichte von Mörbisch aufgeführt werde. Ein echter Hafen und 14 Meter hohe Inselteile sollen für Griechenland-Feeling sorgen.

Ensemble probt ab Juni

Das Musical bietet 22 der bekanntesten Hits von ABBA, gesungen wird auf Deutsch. Bettina Mönch, zuletzt an der Volksoper in Wien in „Cabaret“ zu sehen, wird in die Rolle der Mutter „Donna“ schlüpfen. Dominic Hees, im Moment gerade der Hauptmann im „Glöckner von Notre Dame“, übernimmt die Rolle des „Sam“ – einer der potenziellen Väter von Donnas Tochter. Im bekannten Film zum Musical hatten Meryl Streep und Pierce Brosnan diese Rollen gespielt. Die ersten Bühnenarbeiten in Mörbisch haben schon begonnen. Das Ensemble wird Anfang Juni mit den Proben auf der Seebühne Mörbisch loslegen.