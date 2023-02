PET to PET: „Recycling-Rekord“ im Vorjahr

Im Vergleich zu 2021 ist das eine Steigerung der Verarbeitungsmenge von 20 Prozent. Grund für diesen Rekord ist laut Geschäftsführer Christian Strasser eine zusätzliche Produktionsanlage, die bereits vor drei Jahren in Betrieb ging. Während der Coronavirus-Zeit sei der Bedarf dann aber leider doch eher verhalten gewesen, so dass man diese Anlage nur teilweise in Betrieb gehabt habe. 2022 habe sich der Markt wieder teilweise stabilisiert und die Nachfrage sei dementsprechend angestiegen. Gleichzeitig betonte der Geschäftsführer aber, dass das Jahr 2022 aufgrund der hohen Energiepreise eine große Herausforderung war.

Ausbau und Jubiläumsfeier im Vorjahr

Das Unternehmen erweiterte im Vorjahr außerdem die Grundstücksfläche um rund 19.000 Quadratmeter. Dabei kamen archäologische Funde aus der Bronzezeit zum Vorschein. Diese wurden der Öffentlichkeit bei der Jubiläumsfeier zum 15-jährigen Bestehen von PET to PET präsentiert. Auch in der Recycling-Anlage wurden Verbesserungen umgesetzt.

PV-Anlage auf 6.400 Quadratmetern

Neuerungen sind auch dieses Jahr geplant: „Bis Mitte des Jahres sind die Installation der Überdachung der neuen Lagerflächen sowie die Montage der PV-Module geplant. Die Photovoltaik-Anlage wird eine Fläche von 6.400 Quadratmeter mit einer Leistung von rund 1,2 MWp aufweisen“, kündigte Strasser an. Der gesamte erneuerbare Strom werde zu 100 Prozent in der eigenen Recyclinganlage eingesetzt.