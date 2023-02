Hoteliers zwischen Frust und Zufriedenheit

Zufriedenstellend, aber doch etwas verhalten – so beurteilte der Stegersbacher Hotelier Josef Puchas die derzeitige Auslastung. Gut, aber es könnte besser sein, meinte sein Kollege Johann Haberl vom Hotel Larimar.

Therme Stegersbach mittelmäßig ausgelastet

Die Auslastung der Therme und die Buchungslage im angeschlossenen Hotel Allegria seien aktuell mittelmäßig, sagte der Hotelier Karl Reiter. Ein Grund dafür: Er habe die Preise erhöhen müssen und deshalb Gäste verloren, so Reiter. Angesichts der enormen Kostensteigerungen, nicht nur bei Energie, hätte er den Umsatz ohne Preiserhöhung nicht halten können. Die Waren seien in der Regel um die 25 Prozent teurer geworden, so Reiter. Auch bei den Löhnen sei man permanent unter Druck und es sei schwierig, die Leute zu halten und zu bekommen.

Reiter: Gefahr für Pleitewelle noch nicht vorbei

Reiter ärgert auch das schlechte Image seiner Branche. Dauernd sei von Überförderung bei den Hotels die Rede, dabei wäre es ohne staatliche Unterstützung in den Coronavirus-Jahren zu einer massiven Pleitewelle und zu hoher Arbeitslosigkeit gekommen. Die Gefahr sei diesbezüglich noch nicht vorbei, die Branche sei seit drei Jahren im Krisenmodus, so Reiter.

Vitalhotel: Gute Auslastung mit Fußballcamps

Das Vitalhotel Strobl im Nachbarort Ollersdorf wird nicht nur von Gästen der Therme Stegersbach besucht. Hotelier Bernd Strobl veranstaltet auch Fußballcamps, wobei die Teams im Winter auf Kunstrasen trainieren. Man sei sehr zufrieden und gut gebucht, so Strobl. Mit den Fußballcamps sei das Haus im Frühjahr immer wieder voll.

Zufriedenheit im Avita-Resort und bei Sonnentherme

Entspannter als Hotelier Reiter zeigte sich auch Peter Prisching, der Geschäftsführer des Avita-Resorts in Bad Tatzmannsdorf. Die Buchungslage sei sehr zufriedenstellend und liege über den Erwartungen. Das Gleiche gilt für die Sonnentherme in Lutzmannsburg.