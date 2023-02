Chronik

Traumatische Ereignisse: Das Krisenteam hilft

Nach dem Grubenunglück in Lassing und der Lawinenkatastrophe in Galtür in den 90er Jahren hat das Österreichische Rote Kreuz die Krisenintervention ins Leben gerufen. Im Burgenland wird das Rote Kreuz bei der Krisenintervention auch vom SOS Kinderdorf unterstützt.