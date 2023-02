Basketball: Siege und Niederlagen

Während die Oberwarter Gunners zuhause und die Mattersburger Rocks auswärts ihre Spiele für sich entscheiden konnten, mussten sich die Eisenstädter Dragonz und die Güssinger Blackbirds zuhause geschlagen geben.

Erster Heimsieg seit fünften Jänner

Mit 87:52 feierten die Oberwart Gunners ihren ersten Heimsieg seit mehr als einem Monat. Die Südburgenländer fegten förmlich über die Kapfenberg Bulls hinweg und verteidigten damit Platz drei in der Tabelle. Man habe eine sehr gute und konstante Leistung gebracht, und es sei zum ersten Mal gelungen, die Ziele, die man sich vorgenommen habe, im Spiel zu erreichen, so Kapitän Sebastian Käferle. Es sei das beste Spiel, dass man bisher gespielt habe, so Headcoach Horst Leitner.

Die BBC Nord Dragonz Eisenstadt mussten sich dem UBSC Graz zu Hause mit 74:84 geschlagen geben. Zum Verhängnis wurde den Drachen ein deutlich verlorenes drittes Viertel, die Aufholjagd im letzten Spielabschnitt blieb unbelohnt.

Rocks rücken in Tabelle auf

74:84 endete auch die Zweitligapartie Deutsch Wagram gegen Mattersburg, hier haben aber die Burgenländer das bessere Ende für sich. Sie übernehmen früh im Spiel die Führung und geben sie nur einmal kurz aus der Hand. In der Tabelle überholen die Rocks mit dem Sieg ihren Gegner und rücken im Grunddurchgang Ost auf Platz vier vor. Tabellenführer im Osten sind nach wie vor die Güssing Blackbirds, die am Samstag aber einen Dämpfer hinnehmen mussten. Im Schlagerspiel gegen West-Spitzenreiter Tirol unterlagen sie mit 58:77.