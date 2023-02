„Urlaub am Bauernhof“ setzt auf Nachhaltigkeit

Traktor fahren, Tiere füttern, Eier einsammeln oder bei der Heuernte mithelfen – all das ist Teil des Konzepts Urlaub am Bauernhof. Wichtige Urlaubsgäste seien Familien mit Kindern, hieß es vom Internet-Portal „Urlaub am Bauernhof“, bei dem derzeit mehr als 1.000 Bauernhöfe gelistet sind. Deshalb wird vermehrt in die Ausstattung von Kinderattraktionen investiert.

Gäste planen bewusst

Viele landwirtschaftliche Betriebe setzen derzeit aber auch auf Nachhaltigkeit rund um Photovoltaik, Stromspeicher sowie in elektrische Ladestationen, sagte der Geschäftsführer und Gründer des Internet-Portals, Roland Bamberger. Die Betriebe hätten erkannt, dass bei den Gästen der Nachhaltigkeitsgedanke immer wichtiger werde. Das sehe man auch bei den Auswertungen des Portals, wo die Suchbegriffe „Nachhaltigkeit“, „biologisch“ oder „Anreise mit der Bahn möglich“ eine wesentliche Rolle bei der Urlaubsplanung spielten.

Die beliebtesten Regionen für Urlaube auf dem Bauernhofe befinden sich in Salzburg, in der Steiermark speziell im Gebiet Schladming-Dachstein sowie in Tirol.