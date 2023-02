Doskozil: SPÖ muss wieder Wahlen gewinnen

Es sei unbestritten, dass es der Anspruch der Sozialdemokratie sein müsse, wieder Wahlen zu gewinnen und dass man sich so aufstellen müsse, dass man auch den Führungsanspruch stellen könne, wenn es um die Kanzlerschaft gehe, sagte Doskozil im „Burgenland heute“-Gespräch, bei dem er auch zum neuen Antiteuerungspaket des Landes Stellung nahm. Dass die Situation derzeit nicht die idealste sei, sei wohl auch unbestritten, so Doskozil: „Das liegt auf der Hand, das zeigen Umfragewerte und auch letzte Ergebnisse.“

Landeshauptmann Doskozil im Gespräch SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil spricht im Interview unter anderem über das Anti-Teuerungspaket der Landesregierung sowie über die Führungsdebatte bei den Sozialdemokraten.

Diskussionen intern führen

Aber angesichts der bevorstehenden Landtagswahlen in Kärnten und Salzburg seien diese Diskussionen auch von seiner Seite intern zu führen, so Doskozil. Dazu sei man jetzt in der Verantwortung. Es sei die Aufgabe jedes Mitstreiters und jeder Mitstreiterin, sich so aufzustellen, dass nicht persönliche Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten bedient würden, sondern dass die Sozialdemokratie Wahlen gewinnen könne.