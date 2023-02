Bäuerinnen und Bauern wählen im März

Die Grünen kritisieren, dass die Hürde für eine Kandidatur zu hoch sei. Er nehme zur Kenntnis, dass die Grünen bei der Kammerwahl Ende März nicht antreten, sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. Die Kritik an der Hürde könne er nicht nachvollziehen. Man brauche 40 Unterstützungserklärungen, das sei nicht so eine riesige Hürde. Wenn man in der Bevölkerung verankert sei, müsse es schon möglich sein, diese Unterstützungserklärungen zu bringen.

Berlakovich und Glauber als Spitzenkandidaten fix

Berlakovich ist Spitzenkandidat des ÖVP-Bauernbunds. Dieser will die bestimmende Kraft in der Landwirtschaftskammer bleiben. Derzeit hält der Bauernbund 24 von 32 Mandaten. Die SPÖ-Bauern halten acht Mandate. Ihr Spitzenkandidat ist wieder Weinbauer Michael Glauber aus Sigleß.

Noch kein Fördervertrag mit dem Land

Weiter warten, heißt es in der Landwirtschaftskammer noch auf den Fördervertrag des Landes. Mit diesem Vertrag wird auch die Finanzierung der Beratungstätigkeit der Landwirtschaftskammer geregelt.

Berlakovich: Konstruktive Gespräche

Diesbezügliche Gespräche mit dem Land seien bisher konstruktiv und gut geführt worden, sagte Landwirtschaftskammer-Präsident Nikolaus Berlakovich. Ein Abschluss stehe aber noch aus. Man hoffe, dass es doch zu einer Einigung komme, weil man das Geld für die Beratungen brauche. Allein im Vorjahr habe die Landwirtschaftskammer 80 Beratungen in den Gemeinden des Burgenlandes zur gemeinsamen Agrarpolitik gemacht.

Die burgenländische Landwirtschaftskammer hat im Vorjahr bei einem Budget von neun Millionen Euro eineinhalb Millionen vom Land erhalten. Pro Betrieb bekomme man im Vergleich zu anderen Bundesländern das wenigste Geld, sagte Berlakovich. Das sei auch der Gegenstand der Verhandlungen.