Chronik

STUDIO16: Kreative nutzen Synergien

In der ehemaligen Zuckerfabrik in Siegendorf haben sich junge burgenländische Videoproduzenten und Kreative mit dem STUDIO16 einen gemeinsamen Arbeitsplatz geschaffen. Produziert wird von Werbevideos über Social Media-Inhalte alles, was heute in der digitalen Welt gebraucht wird.