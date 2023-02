Gute Publikumsnoten für Camping Sonnenland

Die Campingplatz-Awards sind laut dem Internet-Portal „camping.info“ reine Publikumspreise. Camping Sonnenland in Lutzmannsburg steht demnach hoch in der Publikumsgunst, der Campingplatz liegt auf Platz zwei in Österreich und Platz vier in Europa. In den Kategorien „Camping mit Kindern“, „Camping mit Hund“ und „Freizeit“ erhält der Familienbetrieb mit 150 Stellplätzen sogar die beste Bewertung. Der Campingplatz im Mittelburgenland punktet mit Attraktionen wie Badeteich, Beachvolleyballplatz, Allwetter-Indoorhalle, Hüpfburg und Streichelzoo.

Aktuell 21 Camping- und Stellplätze im Burgenland

Für die Reihung der Campingplatz-Awards werden laut dem Internet-Portal die allgemeine Gästezufriedenheit sowie die Anzahl und Aktualität der Bewertungen berücksichtigt. Der beliebteste Campingplatz in Österreich ist in Salzburg zu finden, der Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer. Im Burgenland gibt es aktuell nach Auskunft des Burgenland Tourismus 21 Camping- und Stellplätze. Camper sorgten im vergangenen Jahr für knapp 339.000 Nächtigungen in der burgenländischen Tourismus-Bilanz.