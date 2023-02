Rocks gewinnen überraschend Derby

Bisher haben die Güssing Blackbirds in der Saison eine gute Performance abgeliefert. Sie befinden sich derzeit an der Tabellenspitze. Trotz Ausfällen ist man davon ausgegangen, dass sie auch das Spiel am Samstag gegen die Rocks gewinnen. Das sahen die Mattersburger allerdings anders. Am Ende konnten die Rocks das Spiel mit sechs Punkten Unterschied mit 61:55 gewinnen.

Derbysieg vor Top-Fankulisse

„Es war ein klassisches Derby – sehr physisch mit vielen Emotionen. Wir haben uns nach der Pause gut ins Spiel zurückgekämpft und endlich von Außen etwas getroffen, dann hatte viertelübergreifend Mattersburg einen Run und am Ende ist uns dann die Kraft ausgegangen. Wir waren physisch unter dem Korb unterlegen und das haben die Mattersburger sehr geschickt ausgenützt und hat am Ende verdient gewonnen“, so Blackbirds-Coach Daniel Müllner.

„Ein Derbysieg vor solchen Fans ist immer etwas Besonderes. Wir haben die ganze Saison so viel durchlebt und nie aufgegeben und die ganze Zeit gekämpft. Das ist ein Sieg für die Sponsoren und Fans, die stehen die ganze Zeit hinter uns. Ich glaube wir haben das Spiel super verteidigt. In der Offense haben wir nie richtig unseren Rhytmus gefunden, aber die Defense hat heute den Unterschied gemacht“, so Rocks-Center Corey Hallett.