Chronik

Schuppen in Oggau in Brand geraten

In der Nacht auf Sonntag ist in Oggau (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) aus bisher ungeklärter Ursache ein Schuppen in Brand geraten. Die Freiwilligen Feuerwehren von Oggau und Rust waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.