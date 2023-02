Gesdunheit

Weltkrebstag: Vorsorge enorm wichtig

Am vierten Februar ist Weltkrebstag. In Österreich erkranken jährlich 42.279 Menschen an Krebs. Im Burgenland sind es 1.373. Die häufigsten Krebsarten bei Männern sind Prostatakrebs, gefolgt von Lungen- und Darmkrebs. Bei Frauen sind es vor allem Brust-, Lungen- und Darmkrebs.