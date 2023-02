Bredlinger und Strohmayer-Dangl bei Gugl-Indoors

800-Meter-Läuferin Caroline Bredlinger bestreitet in Linz ihren ersten großen Wettkampf in dieser Hallensaison. Ihr Ziel ist eine persönliche Bestzeit. „Wenn ich neue Bestzeit laufe, dann sollte das auch gleichzeitig der neue Österreich U-23-Rekord sein. Das wäre mein großes Ziel für Linz und diese ganze Saison“, so Bredlinger.

ORF

Strohmayer-Dangl will Bestleistung übertreffen

Niklas Strohmayer-Dangl von der Leichtathletik Akademie in Eisenstadt ist Spezialist über die 400 Meter Hürden Strecke. Zuletzt hat er vermehrt im Ausdauerbereich trainiert und läuft deshalb in Linz über 800 Meter. „Bei den internationalen Meisterschaften muss man immer mehr Rennen in kürzerer Zeit laufen. Und dann sollte man auch noch im dritten Rennen – sprich im Finale – die beste Leistung abrufen. Das ist auch ein Grund ausdauermäßig noch besser zu sein. Das Ziel ist auf jeden Fall meine Bestleistung noch einmal ein bis zwei Sekunden nach unten zu drücken“, so Strohmayer-Dangl.

Ein 400 Meter Hürden-Lauf in der Halle in Linz ist kurzfristig gestrichen worden. Die Bewerbe beim Gugl Indoors beginnen am späten Mittwochnachmittag.