Neuer Geschäftsführer für Süd-Verband

Dietmar Salmhofer aus Bad Waltersdorf (Steiermark) setzte sich im Bewerbungsverfahren und im Hearing gegen 17 weitere Konkurrentinnen und Konkurrenten durch. Der 52-jährige Touristiker hatte in den vergangenen Jahren eine leitende Position im steirischen Tourismus inne. Salmhofer war unter anderem Geschäftsführer der Sportsarea Grimming und auch als Beirat des Regionalverbandes Schladming-Dachstein tätig. Er habe die größte operative Erfahrung und Expertise mitgebracht, so Burgenland Tourismus Geschäftsführer Did Tunkel.

Burgenland Tourismus

Weiterentwicklung des Südburgenlandes als Destination

Die Änderung des Tourismusgesetzes habe sicherlich einige Herausforderungen für den neuen Verband mit sich gebracht. „Ich sehe meine Aufgaben darin, in der Weiterentwicklung der Destination Südburgenland die wohlüberlegten Weichenstellungen vorzunehmen, weiterzuverfolgen und durch meine Erfahrung innovative Ideen einzubringen“, so Salmhofer.

Tourismusreferent, Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) erhofft sich durch die Bestellung Salmhofers einen zusätzlichen Professionalisierungsschub. Man habe viele Weichen neu gestellt und investiere in die Infrastruktur, etwa in den Radtourismus. Gemeinsam gehe es darum, den Tourismus in der Region weiter voranzubringen und die richtigen Akzente für die Zukunft zu setzen, so Doskozil.