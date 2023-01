Chronik

Scheunenbrand forderte Einsatzkräfte

In Königshof, einem Ortsteil von Bruckneudorf (Bezirk Neusiedl am See) ist am Samstagvormittag aus bisher unbekannter Ursache in einer Scheune Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehren der Umgebung konnten rasch eingreifen. Verletzt wurde niemand.