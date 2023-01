Sport

Pallitsch führt nach Bestzeit in Weltrangliste

Leichtathlet Raphael Pallitsch aus Oggau ist in Valencia in Spanien perfekt ins neue Jahr gestartet: Der Oggauer gewann bei einem Hallen-Meeting den Lauf über 1.500 Meter und ist mit seiner neuen, persönlichen Bestzeit zumindest kurzfristig auch die Nummer eins in der aktuellen Weltrangliste.