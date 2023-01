Müll mittels App richtig entsorgen

Der Joghurtbecher ist ein gutes Beispiel, wenn es um die korrekte Mülltrennung geht. Vielen ist oft nicht klar, ob der Becher mit dem Deckel in den Restmüll oder doch in den Gelben Sack kommt. Die neue App mit dem Namen Digi-Cycle liefert die Antwort auf Knopfdruck. Man hält das Handy einfach auf den Strichcode des Produkts, daraufhin erscheint auf dem Bildschirm die entsprechende Information, dass der Becher in den Gelben Sack, und der Deckel in den Metallmüll gehört.

Bis zu 18 Prozent werden falsch entsorgt

Weil Mülltrennung in Österreich zum Teil noch immer regional unterschiedlich funktioniert, gibt man nach dem Herunterladen der App einfach die Postleitzahl der Wohnadresse an – so werden die regionalen Regeln berücksichtigt. Die App hilft aber nicht nur beim Mülltrennen, sie soll auch zum Mülltrennen motivieren – und zwar mithilfe eines Belohnungsprogramms. Benutzerinnen und Benutzer der App können unter anderem an einem Quiz teilnehmen, und nicht nur Waren, sondern auch ein Klimaticket gewinnen.

Denn hinter dieser neuen Entwicklung steckt auch der Klimaschutzgedanke. Nach wie vor würden viele Verpackungen im Restmüll und bis zu 18 Prozent falsche Abfälle im Gelben Sack landen, heißt es von den Entwicklern der App. Ins Leben gerufen haben sie die beiden Unternehmen Altstoff-Recycling-Austria, kurz ARA, und die Firma Saubermacher. Mit ihrer neuen Digi-Cycle-App wollen sie mehr Bewusstsein für richtige Abfalltrennung schaffen und den Klimaschutz stärken.