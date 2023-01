Mattersburger Innenstadt soll belebter werden

Ziel des Stammtisches ist es gemeinsam mit den Wirtschaftstreibenden weitere Ideen und Konzepte zu sammeln. Konkret geht es unter anderem auch um die Präsentation des Status Quo was die Neugestaltung des Mattersburger Stadtzentrums betrifft. Am Montag werden dazu einige Details bekanntgegeben.

Neues Stadtmarketing soll entstehen

Das Verkehrskonzept sei so gut wie fertig, es werde heuer wahrscheinlich auch das Parkleitsystem starten, wo man genau mit diesem beginne, sei derzeit aber noch offen, darüber werde man auch mit den Unternehmen sprechen, so Mattersburgs Bürgermeisterin Claudia Schlager (SPÖ).

Gesucht werden aber auch Ideen, für mehr Zusammenarbeit zwischen der Stadt und bestehenden Unternehmen, um letztendlich mehr Kundinnen und Kunden in die Stadt zu locken und sie so auch für weitere Firmen interessanter zu machen. Der Stammtisch sei dafür ein wichtiges Instrument, denn dazu brauche es Unternehmer, die gemeinsam mit der Gemeinde planen, wie es möglich sei, dieses ziel zu erreichen, erklärte Schlager. Die Stadtgemeinde plant in jedem Fall Folgeveranstaltungen.