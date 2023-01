Sport

Erfolgreicher Rückrundenstart für UTTC Oberwart

Im unteren Play-Off der Tischtennis Bundesliga starteten die Herren aus Oberwart erfolgreich in die Rückrunde. Die Südburgenländer holten in den zwei Heimspielen fünf Punkte gegen Innsbruck und Kufstein und festigten damit Platz drei in der Tabelle.