Konservatorium: Warten auf Bescheid

Im Joseph Haydn Konservatorium heißt es derzeit warten, ob es grünes Licht für die Akkreditierung zur Privathochschule gibt. Direktor Gerhard Krammer und Geschäftsführer Franz Steindl sind jedenfalls zuversichtlich. In den ersten Monaten 2023 hoffen beide, den Bescheid der Kommission zu erhalten. Im Zuge der Akkreditierung wird derzeit das Joseph Haydn Konservatorium umgebaut und vergrößert.

Ausweichquartier am Oberberg während Umbau

Damit der Unterricht problemlos weitergeht, wurde für die Bauphase ein Trakt im Haus der Begegnung in Eisenstadt angemietet. Neun Klaviere, darunter zwei jeweils 360 Kilogramm schwere Bösendorfer- und Steinway-Flügel wurden mittlerweile vom Konservatorium ins Haus der Begegnung transportiert. In den angemieteten Räumen werden die Studentinnen und Studenten jetzt unterrichtet.

Vorbereitungen auf Haydns 300. Geburtstag

2032 jährt sich der Geburtstag von Joseph Haydn zum 300. Mal. Im Haydn Konservatorium wird das Jubiläum bereits vorbereitet. Mit dem von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) 2022 initiierten Projekt „HAYDN 2032. Kultur. Strategie. Burgenland“ soll das Burgenland als attraktive Kunst-, Kultur- und Festivalregion noch stärker etabliert werden. In den nächsten zehn Jahren wird es daher eine intensive künstlerische Auseinandersetzung mit dem Gesamtwerk Haydns geben.

So werden zum Beispiel alle rund 60 Klaviersonaten erarbeitet, aufgeführt und von Studierenden eingespielt. Am Joseph Haydn Konservatorium in Eisenstadt studieren derzeit rund 300 Schülerinnen und Schüler sowie Studentinnen und Studenten aus 33 Ländern. Unterrichtet werden sie von 42 Künstlerinnen und Künstlern.