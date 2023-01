Zuckerrüben: Magere Ernte, steigender Preis

Für eine Tonne bekommen Bauern derzeit rund 65 Euro. Das ist so viel wie seit dem Jahr 2017 nicht mehr. Grund dafür ist die Versorgungssicherheit in Europa. Da in den vergangenen Jahren immer mehr Bauern auf den Anbau verzichtetet hatten, wurde das Angebot knapper. Die Nachfrage ist aber weiterhin hoch und das lässt den Preis jetzt steigen. Man sei jetzt wieder in der glücklichen Situation, dass sich der Zuckerrübenanbau auszahle und er hoffe, dass diese Entwicklung auch nachhaltig sei, sagte der Obmann des burgenländischen Rübenbauernbundes, Markus Fröch.

ORF

Immer weniger Rübenbauern

Allerdings werden die Rübenbauern im Burgenland seit Jahren immer weniger: Aktuell sind es 230, im Jahr 2017 waren es noch 400. Diese Entwicklung habe mit der Situation der Zuckermarktordnung, den bisherigen Preisverfällen, der klimatischen Lage und mit dem Umstieg vieler Betriebe auf biologischen Landbau zu tun, meinte Fröch.

ORF

Gute Preisentwicklung als Anreiz für Zuckerrübenanbau

Mit den gestiegenen Preisen könnten wieder mehr Bauern Zuckerrüben anpflanzen. Es sollte für Zucker in Österreich eine Versorgungssicherheit gegeben sein, darum kämpfe man, so Fröch. Es soll vermieden werden, dass in Zukunft vermehrt Zucker aus dem Ausland importiert werden muss.