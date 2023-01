Sport

Causa Milletich: Keine Gegendarstellung

ÖFB-Präsident Gerhard Milletich ist am Montag in der Inseraten-Causa gegen einen auf „kurier.at“ erschienenen Artikel gerichtlich vorgegangen. Sein Antrag auf Veröffentlichung einer Gegendarstellung wurde am Landesgericht für Strafsachen Wien nicht rechtskräftig abgewiesen.