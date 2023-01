Stichtag für Vignette bei Onlinekauf

Die Klebevignette ist gültig, sobald sie auf der Windschutzscheibe klebt, also mit sofortiger Wirkung. Ebenso die digitale Vignette, wenn sie in Trafiken, bei Mautstellen oder bei Autofahrerclubs gekauft wird. Aufpassen muss, wer die Digitale Autobahnvignette online über die Seite der ASFINAG kauft, in dem Fall ist sie erst nach 18 Tagen gültig.

ASFINAG

Digitales Abo verlängert sich automatisch

Grund dafür ist die gesetzliche Konsumentenschutzfrist. Wer also ohne Unterbrechung eine gültige Vignette haben will und diese online kauft, der muss spätestens bis Samstag, 14. Jänner, handeln. Es gibt allerdings noch eine Möglichkeit. Wer derartige Stichtage nicht mehr versäumen möchte, der kann die digitale Vignette auch abonnieren. Dann verlängert sich die Gültigkeit automatisch von Jahr zu Jahr. Das Abo kann aber jederzeit gekündigt werden.

Die Autobahn- und Schnellstraßen-Vignette gibt es in Österreich seit 1997. Zwei Drittel aller FahrzeuglenkerInnen wählen mittlerweile die digitale Variante.