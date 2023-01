Reisetrends: Reiselust trotz Teuerung

Drei Jahre liegen hinter uns, in denen coronavirus-bedingte Unsicherheiten und Einschränkungen die Reisepläne verhindert oder erschwert haben. In diesem Jahr kommen steigende Energiepreise und Lebenserhaltungskosten dazu, stellt man heuer in den burgenländischen Reisebüros fest. „Es wird natürlich auf den Preis geschaut. Wir haben eine Preissteigerungen von zehn bis zwanzig Prozent, etwa bei den Linienflügen. Aber im mittleren und höheren Preissegment sehen wir keinen Rückgang. Im unteren Preisfeld könnte es sein, dass der eine oder andere noch abwartet“, so Reisebüromitarbeiterin Jutta Ochsenhofer.

ORF

Buchungslage wieder auf Niveau vor Pandemie

Momentan bewegen sich die Buchungen wieder auf dem Niveau wie in Vor-Coronavirus-Zeiten. Für Schnäppchenjäger gilt es auf jeden Fall, schnell zu sein. „Wir empfehlen auf jeden Fall, einen Frühbucherbonus zu nehmen Jetzt sind die Angebote noch attraktiv. Wer früher kommt, hat auch noch eine Preissicherheit und die sollte man sich jetzt abholen“, so Reisebüromitarbeiterin Renate Remler.

Beliebt sei heuer vor allem der klassische Urlaub am Meer. „Bei uns ist wirklich der Urlaub ans Meer sehr gefragt – jetzt im Winter sind das vor allem Malediven und Mauritius. Bei kürzeren Strecken sind Dubai und Ägypten beliebt. Im Sommer dann Griechenland Italien, Spanien, zurück am Markt ist die Türkei“, so Remler.