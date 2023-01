Chronik

Erschossener Soldat: Erster Bericht fertig

Der Erstbericht der Bundesheer-Untersuchungskommission nach der Tötung eines 20-jährigen Wachsoldaten in der Flugfeldkaserne Wiener Neustadt ist am Sonntag vorgelegt worden. Er sei eine Zusammenfassung all dessen, was bereits bekannt sei, so Heeressprecher Michael Bauer.